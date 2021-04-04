Бытовки загорелись на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел на северо-западе Москвы. Огонь охватил бытовки, рассказал ТАСС источник в экстренных службах города.

Собеседник агентства уточнил, что возгорание случилось на улице Нижние Мневники.

"Происходит загорание десяти бытовок", – сказал источник.

Площадь пожара на данный момент неизвестна. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее пожар охватил квартиру в жилом доме в городском округе Электросталь. В результате случившегося пострадал один человек.