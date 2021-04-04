Один человек пострадал при пожаре в жилом доме в Подмосковье

05:15
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар охватил квартиру в жилом доме в городском округе Электросталь. Об этом передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС.
Известно, что возгорание случилось в поселке Елизаветино на улице Центральной. В результате случившегося пострадал один человек.
"Принятыми мерами пожар ликвидирован", – заявили в МЧС.
Там добавили, что в тушении приняли участие 7 человек и 2 единицы техники
Ранее пожар охватил ангары с макулатурой в Автозаводском районе Нижнего Новогорода. Площадь возгорания составила 4 тысячи квадратных метров.
По последним данным, пожарным удалось ликвидировать открытое горение.
Накануне несколько автомобилей загорелись в Борисовском проезде на юге столицы. Общая площадь возгорания составила 8 квадратных метров.
На парковке в Борисовском проезде загорелись автомобили
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