Один человек пострадал при пожаре в жилом доме в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар охватил квартиру в жилом доме в городском округе Электросталь. Об этом передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС.

Известно, что возгорание случилось в поселке Елизаветино на улице Центральной. В результате случившегося пострадал один человек.

"Принятыми мерами пожар ликвидирован", – заявили в МЧС.

Там добавили, что в тушении приняли участие 7 человек и 2 единицы техники

Ранее пожар охватил ангары с макулатурой в Автозаводском районе Нижнего Новогорода. Площадь возгорания составила 4 тысячи квадратных метров.

По последним данным, пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

Накануне несколько автомобилей загорелись в Борисовском проезде на юге столицы. Общая площадь возгорания составила 8 квадратных метров.