Более 120 человек эвакуировали из кардиохирургического центра в Благовещенске из-за пожара

Фото: МЧС РФ

Более 120 человек эвакуировали из кардиохирургического центра в Благовещенске, где горит кровля, сообщает РИА Новости. Площадь пожара увеличилась до 1,6 тысячи квадратных метров.

Из здания вывели 70 пациентов и 50 человек персонала. Пациентов доставляют в лечебно-профилактические учреждения Благовещенска.

По словам мэра города Олега Имамеева, на первом этаже здания продолжается операция. В связи с этим в здании еще находится один пациент и восемь человек операционной бригады. Ситуацию контролируют пожарные.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Для проведения разведки с воздуха применяется беспилотная авиационная система.

По последним данным, пожар локализован, продолжается проливка конструкций. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее квартира загорелась на севере столицы по адресу 3-й Михалковский переулок, дом 17. В результате пожара также погиб один человек.