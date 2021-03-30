Пожар в шиномонтаже с грузовиками в Москве локализован

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Площадь пожара в шиномонтаже в Лосиноостровском районе на северо-востоке Москвы удалось локализовать. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы ГУ МЧС по городу.

"В 4:27 пожар локализован", – заявили в ведомстве.

Там отметили, что площадь возгорания составляет 400 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Пожар в шиномонтаже возник в ночь на вторник. Сообщалось, что огонь охватил 20 грузовых машин на площади 200 квадратных метров.

Позднее площадь возгорания увеличилась до 500 квадратных метров. На место происшествия было направлено свыше 20 единиц техники и 70 человек личного состава МЧС.