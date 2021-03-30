20 грузовых машин загорелись в шиномонтаже на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Шиномонтаж загорелся в Лосиноостровском районе на северо-востоке Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

По информации источника, пожар охватил здание на улице Стартовой. Внутри горят грузовые машины.

"Количество горящих автомобилей приблизительно около 20 штук, площадь пожара около 200 квадратных метров", – заявил источник.

На месте находятся сотрудники пожарных служб. Они производят тушение возгорания. При этом имеется угроза перехода огня на соседние здания.

Ранее пожар произошел в жилом доме на юго-западе Москвы. В результате случившегося пострадал один человек.