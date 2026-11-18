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Пристрастие к соленому может говорить о проблемах с эндокринной системой. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на профессора кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислава Ионова.

Специалист отметил, что в ряде случаев это также свидетельствует о нарушении водно-электролитного обмена или нехватке NaCl в крови, что, в свою очередь, может привести к поражению центральной нервной системы и нарушению рефлекторной деятельности, вялости, апатии, а также регулярной сонливости.

"Эти патологии, как правило, наследственные. На их наличие также может указать ненормальный pH. В этом случае необходима помощь эндокринолога", – подчеркнул Ионов.

Кроме того, избыток соли в рационе человека может стимулировать развитие желчнокаменной и мочекаменной болезней, сахарного диабета. По этой причине рекомендуется постепенно сокращать концентрацию добавки, уменьшая употребление соленых огурцов, рыбы, копченых продуктов и иных подобных блюд.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог Павел Баранов рассказал, что людям с гипертонией следует осторожно употреблять в пищу соль. По его словам, людям с повышенным давлением рекомендуется ограничить употребление соли 2–3 граммами в день или же вовсе отказаться от этого продукта, если гипертония тяжело контролируется.