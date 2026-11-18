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Федеральная служба безопасности пресекла в Хабаровском крае деятельность двух россиян 1996 и 2005 годов рождения, причастных к государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По версии спецслужбы, один из фигурантов стал агентом украинской военной разведки. Через мессенджер Telegram он связался с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и начал получать от куратора задания.

В марте 2026 года мужчина получил через службу доставки пульт дистанционного управления дроном. На персональном компьютере он прошел обучение управлению БПЛА. Как отметили в ЦОС ФСБ, аппарат мог понадобиться "для последующего совершения разведывательно-диверсионных акций" на промышленных объектах и других объектах критической инфраструктуры региона.

Еще одно задание касалось сбора данных. К этой работе фигурант привлек родственника, у которого на работе был доступ к сведениям о военнослужащих, проходивших службу в зоне специальной военной операции. Полученную информацию, по данным ФСБ, он передал представителю иностранной разведки. В ведомстве считают, что это могло нанести ущерб безопасности Вооруженных сил РФ.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело о госизмене. Суд заключил фигурантов под стражу.

Ранее сотрудники ФСБ задержали четырех агентов украинских спецслужб, готовивших диверсионно-террористические акты на юге России. Еще двое были уничтожены при оказании вооруженного сопротивления.

При захвате подозреваемых были обнаружены и обезврежены готовые к применению боевые безэкипажные катера и ударные FPV-дроны. Их предполагалось разместить в жилом частном секторе для атак на военные аэродромы, объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения.