Фото: 123RF.com/daryl22996

Останки пропавшей 29-летней невесты Эрен Райт нашли в болоте в Великобритании. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Manchester Evening News.

По данным издания, девушка жила в Литем-Сент-Анс и исчезла 27 октября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она вышла из дома, вскоре после этого ее телефон перестал отвечать, а банковские счета оказались пусты. Последний раз Райт видели в автобусе. О пропаже в полицию заявил ее жених Сайлас О'Кэрролл-Понд.

Поиски завершились 12 ноября, специалисты наткнулись на женские останки в болоте. Официальное опознание пока не проводилось, однако полиция уверена, что тело принадлежит Райт. При каких обстоятельствах девушка оказалась в воде, до сих пор неизвестно.

Полицейские призвали не распространять домыслы и с уважением отнестись к близким погибшей, для которых эта новость стала тяжелым ударом.

Ранее в Британии 11-летняя девочка получила травму головы после того, как ее волосы попали в механизм колеса обозрения. После остановки аттракциона освободить волосы не удалось, прядь длиной до пояса вырвало вместе с корнями. Ребенка госпитализировали, кровотечения у нее не было, но кожа головы опухла и покрылась синяками.