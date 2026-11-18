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Рэпер Navai (Наваи Бакиров) увеличил стоимость часового выступления на частных мероприятиях с 4 до 6 миллиона рублей. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, новые расценки появились после истории с задержанием артиста в Казахстане. Помимо гонорара, заказчикам придется оплатить трансфер музыканта и его команды за 50 тысяч рублей, а также доставку оборудования по Москве и области за 15 тысяч.

В райдере исполнителя предусмотрено несколько требований, за нарушение которых организаторам грозят миллионные штрафы. В частности, в гримерке должно быть халяльное меню с фруктами, ягодами, орехами, сырной и мясной нарезками. Если среди угощений окажется свинина, заказчику придется заплатить еще 1 миллион рублей.

Для подготовки к выступлению артисту также нужны 10 банок энергетиков Adrenaline Rush и Red Bull без сахара. При этом в списке напитков есть алкоголь, в том числе виски Chivas Regal 18-летней выдержки, Hennessy, Asti Martini и Moët. Кроме того, в гримерке должны быть сигареты Marlboro, кальян и личный кальянщик.

Еще один штраф в 1 миллион рублей предусмотрен за упоминание на концерте комика Антона Борисова, которого Navai внес в свой черный список. Среди других требований – личный охранник, барбер из лучшего салона и врач-фониатр. Организаторы также должны обеспечить возможность заказать ресторанную еду для всей команды. Если музыканту понадобится гостиница, каждому участнику коллектива полагаются суточные: 5 тысяч рублей в России или 100 евро за границей.

В октябре Navai оказался в центре внимания после задержания в Казахстане. 14 октября на пограничном пункте "Кордай" в его автомобиле обнаружили 2,5 грамма марихуаны. Артист признался, что приобрел вещество в Бишкеке, после чего его арестовали на два месяца по делу о контрабанде и незаконном хранении наркотиков.

20 октября уголовное дело прекратили в связи с деятельным раскаянием музыканта и тем, что он впервые совершил правонарушение. На фоне задержания были перенесены несколько выступлений рэпера, в том числе концерт в московском VK Stadium, который изначально должен был пройти 22 октября. В итоге артист вышел на сцену этой площадки 8 ноября.