Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мокрый снег продолжит идти в Москве и области до конца 18 ноября. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в MAX.

Она подчеркнула, что репетиция зимы состоялась. По ее словам, к 08:00 зона осадков охватила всю территорию Московской области.

Ранее столичных водителей призвали не превышать скорость и держать дистанцию на фоне идущего в городе снега. В Дептрансе Москвы настоятельно попросили автомобилистов не выезжать на летней резине.

Тем, кто еще не отправился в путь, посоветовали по возможности отказаться от поездки на машине, как минимум в период утреннего часа пик до 10:00 и в вечерний час пик с 17:00 до 20:00. Быстрее добраться позволит метро, МЦК и МЦД. Из-за осадков и короткого светового дня видимость может ухудшиться.

Тем временем столичные коммунальные службы круглосуточно следят за состоянием улично-дорожной сети и при необходимости проводят работы с учетом погодных условий.