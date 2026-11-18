18 ноября, 09:11Общество
Мокрый снег продолжит идти в Москве и области до конца 18 ноября
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Мокрый снег продолжит идти в Москве и области до конца 18 ноября. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в MAX.
Она подчеркнула, что репетиция зимы состоялась. По ее словам, к 08:00 зона осадков охватила всю территорию Московской области.
Ранее столичных водителей призвали не превышать скорость и держать дистанцию на фоне идущего в городе снега. В Дептрансе Москвы настоятельно попросили автомобилистов не выезжать на летней резине.
Тем, кто еще не отправился в путь, посоветовали по возможности отказаться от поездки на машине, как минимум в период утреннего часа пик до 10:00 и в вечерний час пик с 17:00 до 20:00. Быстрее добраться позволит метро, МЦК и МЦД. Из-за осадков и короткого светового дня видимость может ухудшиться.
Тем временем столичные коммунальные службы круглосуточно следят за состоянием улично-дорожной сети и при необходимости проводят работы с учетом погодных условий.
Снегопад начался в Москве утром 18 ноября