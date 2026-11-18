Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Власти Москвы предложили инвесторам приобрести крупный коммерческий объект в Троицке. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

Площадь объекта составляет 544,6 квадратного метра. Он занимает подвал и первый этаж здания по адресу площадь Академика Верещагина, дом 1.

Победитель аукциона сможет самостоятельно выбрать назначение помещения. Как отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, там можно открыть магазин, заведение общественного питания, организацию досуга или предприятие бытового обслуживания.

По его словам, Троицк активно развивается: здесь появляются новые жилые кварталы, обновляется транспортная и социальная инфраструктура, благоустраиваются общественные пространства. Это создает дополнительные возможности для бизнеса, ориентированного на местных жителей.

Прием заявок на участие в торгах продлится до 23 ноября. Сам аукцион состоится 27 ноября на электронной площадке "Росэлторг".

Ранее на торги выставили семь нежилых объектов в Зеленограде. Они расположены в корпусах 2038, 2044, 349, 829, 1015 и 706. Помещения имеют свободное назначение, их площадь варьируется от 33,3 до 415,3 квадратного метра.