Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

На торги выставлены семь нежилых объектов в Зеленограде. Они расположены в корпусах 2038, 2044, 349, 829, 1015 и 706, сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает портал мэра и правительства столицы.

По его словам, Зеленоград привлекателен для проживания благодаря экологической обстановке и близости к крупным научным и экономическим комплексам. Это может положительно влиять на рост населения и потребительского спроса, что открывает возможности для бизнес-проектов.

Помещения имеют свободное назначение, их площадь варьируется от 33,3 до 415,3 квадратного метра. Предприниматели могут использовать их под торговую точку, офис, коворкинг, фитнес-студию или досуговую организацию.

Прием заявок завершится с 17 ноября по 4 декабря в зависимости от лота. Открытые аукционы пройдут с 26 ноября по 10 декабря на электронной площадке "Росэлторг". Для участия необходимы регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее в Басманном районе на городские торги выставили два нежилых помещения общей площадью более 260 квадратных метров. Недвижимость расположена в здании на улице Воронцово Поле, доме 11, строении 1. Торги назначены на 24 ноября.

