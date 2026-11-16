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Восемь участников Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) поддержали заявку России на председательство в форуме. Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

Ранее Владимир Путин утвердил российскую заявку на председательство в АТЭС в 2035 году. По словам Бердыева, Москва активно добивается ее утверждения и не хотела бы затягивать процесс.

В настоящее время кандидатуру РФ поддержали Китай, Вьетнам, Индонезия, Таиланд, Бруней-Даруссалам, Сингапур, Малайзия и Папуа-Новая Гвинея. Всего в АТЭС входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.

Ранее сообщалось, что трехсторонняя встреча Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа состоится 19 ноября в Шэньчжэне. Встреча пройдет на полях саммита АТЭС. Соответствующая договоренность уже была достигнута, указывали в Кремле.

