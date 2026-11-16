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Власти Эстонии намерены продолжить демонтаж советских монументов, посвященных событиям военных лет. В ближайшее время могут убрать еще от 20 до 30 памятников, сообщили РИА Новости в посольстве России в Эстонской Республике.

Как уточнили в российской дипмиссии, демонтаж запланирован после получения согласия владельцев монументов. Речь идет о памятниках, посвященных военным событиям, мемориалах на братских могилах и памятных досках.

Всего рабочая группа госканцелярии Эстонии внесла в специальный каталог 322 советских памятника. Из них 244 признали подлежащими сносу или замене, еще 74 объекта получили статус "нейтральных".

По данным посольства России, не менее 140 памятников из этого перечня уже уничтожили. Временный поверенный в делах России в Эстонии Камран Абилов отметил, что эстонские власти не информируют российскую дипмиссию о принимаемых мерах.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил о намерении закрыть все пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва намерена проверить эту информацию.