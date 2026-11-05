Два коммерческих помещения выставили на торги в Строгине

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Два нежилых помещения свободного назначения на первых этажах многоквартирных домов выставлены на городские торги в районе Строгино. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Объекты расположены на улице Исаковского в доме 39 и доме 39, корпусе 1. Их площадь составляет 193,1 и 385,1 квадратного метра, у каждого помещения отдельный вход.

"Коммерческие помещения на первых этажах многоквартирных домов позволяют предпринимателям развивать бизнес, ориентированный на ежедневные потребности жителей. На городских торгах представлен широкий выбор таких объектов в разных районах Москвы", – отметил Пуртов.

По его словам, площадь объектов позволяет гибко организовать внутреннее пространство: выделить зоны для обслуживания клиентов, размещения оборудования, хранения товаров и работы сотрудников. Расположение рядом с местной зоной отдыха потенциально расширяет целевую аудиторию будущих проектов.

Прием заявок на участие в торгах завершится 9 и 12 ноября. Открытые аукционы пройдут 17 и 24 ноября на электронной площадке "Росэлторг". Для участия потребуется регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись. Продавцом недвижимости выступает департамент городского имущества.

В Хорошевском районе на открытые аукционы также выставили два нежилых помещения свободного назначения, расположенных рядом со станцией метро "ЦСКА". Объекты площадью 98,9 и 237,5 квадратного метра находятся по адресу улица Гризодубовой, дом 1, корпус 1.

Кроме того, власти Москвы предложили предпринимателям приобрести коммерческую недвижимость на Каширском шоссе в районе Орехово-Борисово Северное вместе с земельным участком. Объект расположен неподалеку от станции метро "Домодедовская".