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Южная Карелия до прекращения приграничного сообщения ежедневно получала около миллиона евро благодаря приезду российских туристов. Теперь финские приграничные регионы лишились этого источника дохода, а последствия закрытия границы оказались крайне тяжелыми для местной экономики. Об этом РИА Новости заявил член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Финляндия закрыла границу с Россией в ноябре 2023 года, обвинив Москву в якобы целенаправленной отправке просителей убежища. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла причастность российской стороны к миграционному кризису.

Мема считает, что решение финских властей не имело достаточных оснований. По его словам, закрытие границы нанесло экономике страны серьезный ущерб, который он охарактеризовал как разрушительный.

Политик также привел оценку прежних доходов приграничных территорий. Доходы этих регионов от российских туристов, по его данным, составляли около 890 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что Финляндия рассматривает возможность строительства укреплений и противотанковых рвов у границы с Россией. Перед началом работ военные намерены проверить, подходят ли такие сооружения для местных климатических условий.