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Требования к Киеву восстановить права русскоязычного населения и отменить дискриминационные законы не должны становиться предметом политических переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-подхода по итогам 21-го Восточноазиатского саммита.

Министр прокомментировал предложения отложить решение языкового вопроса до окончательного урегулирования конфликта и использовать его как один из пунктов будущих переговоров. По его мнению, подобный подход противоречит обязательствам стран – членов ООН.

Лавров подчеркнул, что Киев должен без промедления отменить все дискриминационные нормы и обеспечить соблюдение языковых прав граждан. Он добавил, что выполнение требований Устава ООН не предполагает взаимных уступок и является обязанностью каждого государства, входящего в организацию.

"Я честно скажу: мне даже как-то не очень понятно, почему требования Устава ООН ко всем без исключения странам хотят сделать предметом торга", – добавил глава МИД.

Ранее комитет Верховной рады по гуманитарной и информационной политике поддержал поправки к закону о культуре, расширяющие ограничения на русскоязычный культурный контент. По словам украинского языкового омбудсмена Елены Ивановской, запрет затронет в том числе исполнение и прослушивание музыкальных произведений на русском языке.

Действующие нормы ограничивают исполнение на Украине музыки российских граждан, а новые поправки предусматривают более широкие ограничения.

