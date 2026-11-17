Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

На участке улицы Вавилова в районе остановки "Проспект 60-летия Октября" задерживались трамваи маршрутов № Т1, 14 и 39. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в MAX.

В ведомстве уточнили, что маршруты были временно изменены. В настоящее время движение трамваев восстановлено.

Ранее Сергей Собянин рассказал о будущей трамвайной линии, которая свяжет станцию МЦД-3 Останкино со станцией метро "ВДНХ" в Москве. Предполагается, что строительство участка протяженностью 3,8 километра завершат до конца 2027 года.

Как уточнил градоначальник, продление линии решит проблему транспортной доступности телецентра "Останкино": существующие трамвайные пути не доходят до него всего 800 метров.

