Фото: ТАСС/Zuma/Clemens Niehaus

Британский певец Джеймс Блант сообщил о смене имени на Райан Бел Эйр, по названию авиакомпании Ryanair. Артист опубликовал скриншот заявления, оформленного на сайте правительства Великобритании, в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Певец отметил, что процедура обошлась ему в 53,05 фунта (около 70 долларов. – Прим. ред.). Теперь он официально отказывается от имени Джеймс Хиллер Блаунт, которое получил при рождении.

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/jamesblunt

На такой шаг Блант решился после успеха нового альбома Airplane Mode ("Авиарежим"), который вышел 6 ноября и занял первую строчку британских музыкальных чартов. До этого певец пообещал сменить имя на название ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, если пластинка доберется до вершины рейтинга.

По данным компании Official Charts Company, это первый альбом музыканта за 19 лет, которому удалось возглавить чарты. В последний раз Блант добивался такого результата в 2007 году со сборником All The Lost Souls. Его дебютная пластинка Back to Bedlam в 2005 году удерживалась на первой позиции десять недель.

Ryanair – ирландская авиакомпания, крупнейшая в Европе по числу рейсов, пассажиров и размеру воздушного флота. Ее штаб-квартира находится в Дублине.

В 2024 году Блант уже обещал сменить имя, если юбилейное переиздание его дебютного альбома Back to Bedlam, приуроченное к 20-летию пластинки, возглавит музыкальные чарты. Поклонники предлагали ему разные варианты нового имени, в том числе Blames Junt, Jimmy Saville и необычное сочетание из десяти слов – Itsy Bitsy Teeny Weeny Pop Star Four Chord Song Machiney.