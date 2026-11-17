Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Басманный районный суд Москвы согласился с доводами защиты Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян, которые просили разрешить им общаться между собой и поставить вопрос о прекращении уголовного преследования по делу об убийстве отца. Об этом ТАСС сообщил адвокат одной из сестер Ярослав Пакулин.

По его словам, суд согласился с мнением защиты о волоките при расследовании уголовного дела и необоснованных отказах в отмене в отношении девушек меры пресечения.

"Постановление следователя об отказе в удовлетворении ходатайства защитника обязать устранить допущенные нарушения признано незаконным", – сказал собеседник агентства.

Кроме того, суд вынес частное постановление за непредоставление в материалы дела информации по доводам жалобы.

Ранее правозащитники сестер Хачатурян попросили Басманный суд Москвы прекратить уголовное преследование в рамках дела об убийстве ими отца, а также разрешить девушкам общаться друг с другом. Однако суд, который прошел 17 ноября, отклонил эти требования, обязав следователей объяснить, на каком этапе находится дело.

Сестры Хачатурян признались в убийстве своего 57-летнего отца летом 2018 года. По словам девушек, они решились на это из-за постоянных издевательств и насилия с его стороны. В 2023 году прошли слушания по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера Хачатуряна в отношении несовершеннолетних.

В 2025 году мужчину посмертно признали виновным, однако родственники Хачатуряна подали апелляционную жалобу. Тогда формулировку приговора изменили на "признать совершившим преступление" против дочерей.

После этого защита сестер попросила прекратить уголовное преследование в отношении девушек. В январе 2026-го дело против них возобновили. Срок следствия был продлен до сентября.

