Фото: Getty Images/LightRocket/SOPA Images/Thomas Fuller

В США перестала работать внутренняя сеть Агентства национальной безопасности (АНБ). Об этом сообщает CNN со ссылкой на шесть осведомленных источников.

Речь идет о сети NSA Net, которая обеспечивает внутреннюю связь в агентстве. Через нее сотрудники обмениваются секретной информацией.

Уточняется, что следов кибератаки пока не обнаружено. В АНБ выясняют масштаб сбоя, для сотрудников начал действовать поэтапный график выхода на работу.

Ранее неполадки были зафиксированы в сервисах американских банков JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo и Capital One. На некорректную работу только одного из них пожаловались свыше 3,3 тысячи человек. Клиенты не могли открыть приложения и посмотреть информацию о счетах.

