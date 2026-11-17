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Сестрам Хачатурян вряд ли удастся избежать обвинительного приговора. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 выразила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Ранее правозащитники сестер Хачатурян попросили Басманный суд Москвы прекратить уголовное преследование в рамках дела об убийстве ими отца, а также разрешить девушкам общаться друг с другом, сообщил ТАСС. Однако суд, который прошел 17 ноября, отклонил эти требования, обязав следователей объяснить, на каком этапе находится дело.

По мнению Ярмуш, вероятность того, что Следственный комитет прекратит производство, нельзя исключать, поскольку Генеральная прокуратура РФ уже выступала с таким требованием.





Мария Ярмуш адвокат, специалист по гражданскому и международному праву И все же я считаю, что это маловероятно. Следственный комитет не может согласиться, что группа лиц, совершивших убийство, способна избежать уголовного наказания. Если прекратить производство по реабилитирующим обстоятельствам по такому громкому делу, это может дать "зеленый свет" другим совершать подобные действия, творить самосуд.

Не стоит забывать, что девушки убили своего отца, несмотря на то, что речь шла о необходимой самообороне, подчеркнула эксперт.

"Чтобы ее признали, ситуация должна была сложиться таким образом, что сестер пытались убить, и в ответ пришлось защищаться. Но там была немного другая история – они напали первыми", – пояснила адвокат.

По ее мнению, СК РФ, скорее всего, хочет видеть девушек подсудимыми, чтобы дело прекратилось уже в зале суда. При этом у юриста есть предположение, что приговор в итоге будет оправдательным. Например, сестер могут приговорить к 6 годам тюремного заключения, но с учетом того, сколько они уже провели это время под домашним арестом, в периоде ограничения действий и так далее, их освободят. То есть виновными все равно признают, но в колонию не отправят, заключила она.

При этом ранее сообщалось, что в сентябре Басманный суд Москвы отказался менять меру пресечения для сестер Хачатурян, а жалобы защиты оставили без удовлетворения. После убийства Михаила Хачатуряна его дочерей сначала поместили в СИЗО. Затем, после общественной кампании в их поддержку как жертв домашнего насилия, выпустили под запрет определенных действий.

