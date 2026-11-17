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Самолет авиакомпании JetBlue, следовавший из Пуэрто-Рико во Флориду, столкнулся с сильной турбулентностью. В результате инцидента травмы получили не менее 5 человек, сообщил телеканал CNN.

Сотрудники пожарно-спасательной службы округа Бровард выявили пять пассажиров и членов экипажа, которым требовалась медицинская помощь. Однако все они отказались от поездки в больницу. Самолет при этом остался цел.

В авиакомпании подтвердили, что речь идет о рейсе 1717. После происшествия медики провели осмотр находившихся на борту членов экипажа и пассажиров.

Ранее в американском штате Флорида небольшой самолет Cessna 172D Skyhawk задел пикап во время попытки экстренно приземлиться. Причиной аварийной посадки стала техническая неисправность воздушного судна, на борту которого находились два пилота. Столкновение произошло 7 ноября в Норт-Форт-Майерсе, а расследованием инцидента занимается Федеральное управление гражданской авиации США.

