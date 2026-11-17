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Осужденный экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий наказание в мордовской ИК-5, зарегистрировал брак со своим адвокатом Валерией Туниковой. Об этом пишет SHOT.

По информации журналистов, 33-летняя женщина стала единственным человеком, посещающим Захарченко в колонии. Там они проводят длительные свидания.

Уточняется, что к моменту романа экс-полковник не состоял в отношениях: официальный брак был расторгнут в 2014 году, а через два года он расстался с гражданской женой Анастасией Пестриковой. При этом Туникова была и ее адвокатом.

Начав работать с Захарченко, Туникова добивалась сокращения срока и отправки подзащитного на СВО, однако это ей не удалось. Затем во время длительных встреч между защитницей и ее клиентом завязались романтические отношения. Через некоторое время они расписались.

Захарченко был арестован в 2016 году, а позже приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере около 118 миллионов рублей. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и воспрепятствовании правосудию.

По данным следователей, ресторатор Меди Дусс передал ему 800 тысяч долларов за покровительство. По этому эпизоду экс-полковник был оправдан. Однако позже стало известно, что он также получил 3,5 миллиона рублей в виде 50% скидочной карты ресторана "Ля Маре". Кроме того, он предупредил бывшего финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о вероятных обысках.

После вынесения приговора Захарченко лишили звания полковника полиции и государственных наград. Его имущество примерно на 9 миллиардов рублей перешло государству.

При этом Мосгорсуд уменьшил приговор на полгода. Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным данное решение. Однако в 2020 году ему предъявили еще одно обвинение – получение взятки примерно на 1,5 миллиарда рублей от организованной преступной группы в лице владельцев группы компаний "1520" в период с 2007 по 2016 год.

В 2022-м суд ужесточил наказание: срок был увеличен до 16 лет колонии, а штраф составил 500 миллионов рублей. Защита попыталась обжаловать данное решение, однако приговор оставили в силе.

В 2023 году экс-полковник подал заявление с просьбой отправить его в зону спецоперации, однако контракт с ним не заключали. Тогда в 2026-м он обратился в суд с иском к Минобороны, который так и не был удовлетворен.

