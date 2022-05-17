Суд приговорил экс-полковника МВД Захарченко к 16 годам колонии по делу о взятках

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Пресненского суда

Пресненский районный суд Москвы приговорил бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к 16 годам колонии по делу о взятках на 1,4 миллиарда рублей, передает РИА Новости.

"По совокупности двух приговоров назначить Захарченко наказание в виде 16 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 500 миллионов рублей", – огласил решение судья.

Трех других фигурантов этого дела суд приговорил к срокам от 7 до 8 лет лишения свободы. Так, на 8 лет был осужден Валерий Маркелов. Его также приговорили к штрафу в 500 миллионов рублей. Василий Критинин и Виктор Белевцов получили по 7 лет колонии.

Несколькими часами ранее суд признал Захарченко виновным в получении взяток. Отмечалось, что наказание экс-полковнику и другим фигурантам дела назначат после оглашения мотивировочной части приговора. В ходе прений сторон, прошедших в конце апреля, обвинение запросило в совокупности с предыдущим приговором осудить Захарченко на 17 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей.

По версии следствия, Захарченко в течение 10 лет брал взятки за покровительство организованной преступной группы, в состав которой входили член совета директоров банка "Новое время" Иван Станкевич, экс-сотрудник Инкредбанка Дмитрий Моторин, совладелец Интерпрогрессбанка Валерий Маркелов и совладелец группы компаний "1520" Борис Ушерович.

В 2019 году Захарченко приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере около 118 миллионов рублей, признав виновным в получении одной особо крупной взятки и воспрепятствовании правосудию. Его лишили звания полковника полиции и госнаград.