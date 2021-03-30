Экс-полковник Захарченко не признал вину по новому делу о взятках

Фото: пресс-служба Пресненского районного суда

Бывший полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко не признал свою вину по делу о взятках. Об этом сообщает РИА Новости.

"Естественно, нет", – ответил Захарченко на соответствующий вопрос от судьи, добавив, что не понимает суть обвинения.

Свою вину не признали и другие фигуранты дела.

10 июня 2019 года Пресненский суд столицы приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 117 миллионов 990 тысяч рублей и лишили звания полковника полиции и госнаград. Позже ему смягчили наказание до 12,5 года.

Суд установил, что Захарченко, являясь должностным лицом, получил взятку в особо крупном размере. Следствие вменяло ему получение двух взяток и воспрепятствование производству предварительного расследования. Также ему вменяли получение 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре".