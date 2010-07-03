Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

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Мосгорсуд снизил на полгода приговор бывшему полковнику Захарченко. Таким образом, он проведет в тюрьме не 13, а 12 лет и шесть месяцев, сообщает Агентство "Москва".

Судебная коллегия по уголовным делам исключила из обвинения по одной из статей квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

В последнем слове в Мосгорсуде Захарченко сравнил себя с героем сериала "Игра престолов". По его словам, суд над экс-полковником напоминает ситуацию с Тирионом Ланнистером, несправедливо обвиненным в убийстве племянника.

"Там одного героя, карлика, обвинили, что он отравил своего племянника", – рассказал Захарченко, отметив, что так же и его судьба предрешена, "но это было в средние века, а сейчас современный суд".

В свою очередь представитель гособвинения Милана Дигаева заявила, что экс-полковник должен быть осужден по эпизоду, связанному с получением от ресторатора Мехди Дусса взятки в размере 800 тысяч долларов.

10 июня Пресненский суд столицы приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 117 миллионов 990 тысяч рублей и лишили звания полковника полиции и госнаград.

Суд установил, что Захарченко, являясь должностным лицом, получил взятку в особо крупном размере.

Следствие вменяло ему получение двух взяток и воспрепятствование производству предварительного расследования. По эпизоду с получением 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса за покровительство экс-полковника оправдали.

Также ему вменяли получение 3,5 миллиона рублей в виде 50%-ной дисконтной карты ресторана "Ля Маре".

В сентябре 2016 года арест Захарченко вызвал широкий резонанс, поскольку при обыске у него обнаружили порядка 8,5 миллиарда рублей. Происхождение этих денег осталось неизвестным.

В предъявленных Захарченко преступных эпизодах указанная сумма не фигурирует. При этом имущество экс-полковника, его родных и знакомых на сумму порядка девяти миллиардов рублей по решению суда обращено в доход государства.