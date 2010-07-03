Суд освободил гадалку-советчицу полковника Захарченко

15:39
15:39
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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Мосгорсуд выпустил на свободу гадалку Нону Михай, которая была задержана по делу о хищениях в "Нота-банке".
"Назначенное наказание считать отбытым, из-под стражи ее отпустить", – цитирует РИА Новости решение судьи.
По данным следствия, Михай воспользовалась "неограниченным доверием" руководства "Нота-банка" и стала фактическим инициатором присвоения заведомо невозвратного кредита на сумму 2,2 миллиарда рублей.
56-летняя гадалка имеет начальное образование, является пенсионеркой.
В марте Останкинский суд Москвы вынес приговор экс-руководителям "Нота-банка" братьям Ерохиным за растрату и хищение. Дмитрий Ерохин как главный участник афер получил 8,5 лет заключения, его брат Вадим – 6 лет.
"Нота-банк" фигурирует в деле экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Следователи считают, что высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов предупредил руководство кредитной организации о предстоящем обыске и задержании. Следователи установили, что Захарченко неоднократно обращался за консультациями к гадалке Михай.
ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Нота-банка" 24 ноября 2015 года. Арбитражный суд Москвы в январе 2016 года признал банк банкротом.
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