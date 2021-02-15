Экс-полковника Захарченко выписали из больницы

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Бывший полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко выписан из больницы после операции по удалению паховой грыжи, сообщил его адвокат Александр Горбатенко.
"Я виделся с ним сегодня мельком, его выписали из больницы и отправили в "Лефортово", – приводит его слова РИА Новости.
Отмечается, что Захарченко перенес лапароскопическую операцию по удалению двусторонней паховой грыжи.
Захарченко был госпитализирован из СИЗО "Лефортово" больницу 8 февраля. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что он был определен в хирургическое отделение.
Ранее Захарченко был этапирован из колонии в "Лефортово". Его второе дело о взятках начал рассматривать Пресненский суд, продолжение предварительного слушания назначено на 9 марта.
10 июня 2019 года Пресненский суд столицы приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 117 миллионов 990 тысяч рублей и лишили звания полковника полиции и госнаград. Позже ему смягчили наказание до 12,5 года.
Суд установил, что Захарченко, являясь должностным лицом, получил взятку в особо крупном размере. Следствие вменяло ему получение двух взяток и воспрепятствование производству предварительного расследования. Также ему вменяли получение 3,5 миллиона рублей в виде 50%-ной дисконтной карты ресторана "Ля Маре".
"Московский патруль": экс-полицейский Захарченко снова выступит в суде
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