Экс-полковника Захарченко госпитализировали в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Бывший полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко доставлен в больницу в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека Татьяну Потяеву.

"На сегодняшний день Захарченко госпитализирован в 20-ю больницу, где будет произведен весь комплекс обследований и при необходимости, если будет показано, оперативное вмешательство", – заявила Потяева.

Она подчеркнула, что у Захарченко диагностировано системное заболевание отдельных органов. Как отметили в медучреждении, он определен во вторую хирургию.

Ранее Захарченко был этапирован из колонии в "Лефортово". Его второе дело о взятках начал рассматривать Пресненский суд, заседание назначено на 15 февраля.

10 июня 2019 года Пресненский суд столицы приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 117 миллионов 990 тысяч рублей и лишили звания полковника полиции и госнаград. Позже ему смягчили наказание до 12,5 лет.

Суд установил, что Захарченко, являясь должностным лицом, получил взятку в особо крупном размере. Следствие вменяло ему получение двух взяток и воспрепятствование производству предварительного расследования. Также ему вменяли получение 3,5 миллиона рублей в виде 50%-ной дисконтной карты ресторана "Ля Маре".