Мосгорсуд счел законным признание экс-полковника МВД Захарченко склонным к побегу

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Мосгорсуд признал законным решение Лефортовского суда об отказе в иске по факту признания склонным к побегу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Московский городской суд постановил оставить решение районного суда без изменения, жалобу – без удовлетворения", – сказал собеседник агентства.

Весной текущего года Лефортовский районный суд отклонил иск защиты экс-полковника к администрации СИЗО-2 УФСИН РФ по Москве по факту признания его склонным к побегу.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Захарченко получил статус заключенного, склонного к побегу и нападению на власти. В личном деле Захарченко и на карточке его камеры будут соответствующие записи. На его одежде будет красная метка. Она предполагает усиленный контроль и ограничения. Как отмечалось, эти отличительные знаки отягчают режим содержания в колонии.

10 июня 2019 года Пресненский суд столицы приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 117 миллионов 990 тысяч рублей и лишили звания полковника полиции и госнаград. Позже ему смягчили наказание до 12,5 лет.

Суд установил, что Захарченко, являясь должностным лицом, получил взятку в особо крупном размере. Следствие вменяло ему получение двух взяток и воспрепятствование производству предварительного расследования. Также ему вменяли получение 3,5 миллиона рублей в виде 50%-ной дисконтной карты ресторана "Ля Маре".

