Бывшему полковнику Захарченко присвоили статус опасного для окружающих

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко получил статус заключенного, склонного к побегу и нападению на власти. Об этом сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на его адвоката Валерию Туникову.

В личном деле Захарченко и на карточке его камеры будут соответствующие записи. На его одежде появится красная метка. Меру применили перед этапированием в колонию строгого режима. Она предполагает усиленный контроль и ограничения. Туникова отметила, что за проведенное в "Лефортово" время полковник не сопротивлялся, не пытался скрыться и не получал замечаний. Она подчеркнула, что статус склонного к побегу ввели на основании информации, полученной от ФСБ.

Эти отличительные знаки отягчают режим содержания в колонии, уточнила адвокат. Захарченко будет разрешаться, например, ходить в душ только при условии конвоирования с закованными в наручники за спиной руками. Также полковник будет отмечаться у надзирателя почти каждый час. Нарушения могут привести к записи в личном деле, которая мешает выходу по УДО.

Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. Резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире его сестры склада почти с 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение денег неизвестно.

В октябре назначенный за взяточничество 13-летний срок сократили до 12 лет и шести месяцев. Захарченко вменяли две взятки и воспрепятствование производству предварительного расследования. По данным следствия, он получил 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса за покровительство, но по этому эпизоду его оправдали. Также ему вменяли получение 3,5 миллиона рублей в виде 50%-ной дисконтной карты ресторана "Ля Маре".

При обыске у полковника нашли около 8,5 миллиарда рублей. В предъявленных эпизодах эта сумма не фигурирует. Имущество Захарченко, его родных и знакомых на сумму порядка 9 миллиардов рублей по решению суда изъято.

