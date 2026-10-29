The Times: FIFA заработала 5 млрд долларов на продаже билетов на ЧМ 2026 года

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Международная федерация футбола (FIFA) заработала 5 миллиардов долларов от продажи билетов на матчи чемпионата мира (ЧМ) 2026 года. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, эта сумма в 5 раз превысила прибыль от продажи билетов на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Согласно официальной информации, тогда федерация получила 929 миллионов долларов.

В FIFA уточнили, что официальные суммы будут опубликованы в годовом отчете организации. Однако во время ЧМ многие болельщики критиковали цены на билеты, называя их слишком высокими.

Чемпионат мира в 2026 году впервые в истории проводился одновременно в трех странах: турнир приняли США, Канада и Мексика. Финальная игра состоялась 19 июля. Победителем турнира стала сборная Испании, обыгравшая в финале аргентинцев со счетом 1:0 в дополнительное время. Англия завоевала бронзу на ЧМ-2026, обыграв команду Франции в матче.