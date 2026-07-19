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19 июля, 09:55

Спорт

Англия завоевала бронзу на ЧМ–2026

Фото: AP Photo/Marta Lavandier

Английская сборная обыграла команду Франции в матче за третье место на чемпионате мира по футболу. Встреча в Майами закончилась со счетом 6:4 в пользу англичан.

Мячи в ворота соперников со стороны Англии забили Букайо Сака, Эзри Конс, Джуд Беллингем и Деклан Райс. Со стороны французов отличились Усман Дембеле, Брадли Баркола и Килиан Мбаппе. Последний таким образом забил свои 21-й и 22-й голы и обошел в этом аргентинца Лионеля Месси.

Команда Англии впервые стала бронзовым призером мундиаля. В 1966 году она единственный раз стала чемпионом мира.

Французская сборная была лучшей в 1998 и 2018 годах. По два раза она брала серебро (2006 и 2022 годы) и бронзу первенства (1958 и 1986 годы).

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде. Финальная игра состоится 19 июля. На поле в Нью-Йорке встретятся команды Аргентины и Испании. Победители впервые в истории получат чемпионские перстни.

FIFA не планирует переносить финал ЧМ-2026 из-за задымления в Нью-Йорке

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