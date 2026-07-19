Мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два человека погибли в результате аварии с участием мотоцикла в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Инцидент произошел на проспекте Вернадского. По предварительным данным, мотоциклист, двигаясь с пассажиром, не справился с управлением и врезался в препятствие. От полученных травм оба скончались на месте.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливая все обстоятельства случившегося.

Ранее девушка-мотоциклист пострадала в результате ДТП на Садовом кольце. Предварительно, она ехала по улице Садово-Спасской, но внезапно потеряла управление над транспортным средством.

В итоге девушка наехала на столб освещения. Пострадавшую госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, у нее тяжелые травмы.

