Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июля, 15:22

Происшествия

Мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два человека погибли в результате аварии с участием мотоцикла в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Инцидент произошел на проспекте Вернадского. По предварительным данным, мотоциклист, двигаясь с пассажиром, не справился с управлением и врезался в препятствие. От полученных травм оба скончались на месте.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливая все обстоятельства случившегося.

Ранее девушка-мотоциклист пострадала в результате ДТП на Садовом кольце. Предварительно, она ехала по улице Садово-Спасской, но внезапно потеряла управление над транспортным средством.

В итоге девушка наехала на столб освещения. Пострадавшую госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, у нее тяжелые травмы.

Читайте также


происшествияДТПгород

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика