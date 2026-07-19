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19 июля, 15:27

Политика

Россия пообещала ответить в случае размещения комплексов Typhon в Южной Корее

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия даст соответствующий ответ при размещении Южной Кореей американского комплекса Typhon на своей территории. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС.

"Это будет расценено как угроза безопасности Российской Федерации", – подчеркнул он.

По его словам, МИД РФ пока не имеет информации о намерениях Сеула сделать подобный шаг.

Американские ракетные комплексы Typhon могут использовать для запуска крылатых ракет Tomahawk и многофункциональных ракет SM-6. Руденко добавил, что размещение Японией у себя Typhon создает прямую угрозу рубежам России на Дальнем Востоке.

Замглавы МИД отметил, что российская сторона "внимательно следит за усилиями японской стороны по расширению военной активности". Он указал, что Москва не раз предостерегала Токио "от такого рода деструктивных решений".

Руденко заявил, что Россия при этом остается открыта к контактом с Японией, но сама инициировать их не собирается. По его мнению, японская сторона первой должна сделать шаг навстречу, отказавшись от враждебной политики в адрес РФ.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Япония договорились об ускорении совместной разработки и производства ракет AMRAAM класса "воздух - воздух" и SM 3 Block IIA. Об этом стало известно после переговоров министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми и главы Пентагона Пита Хегсета.

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