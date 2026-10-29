Прах актера Романа Попова развеяли над Черным морем

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Семья актера Романа Попова, известного по сериалу "Полицейский с Рублевки", развеяла его прах над Черным морем в Сочи. Об этом сообщила вдова артиста Юлия Попова в своих соцсетях.

Видео она опубликовала в годовщину смерти супруга. На кадрах видно, как близкие актера, включая детей и мать, собрались на берегу моря, чтобы проводить его в последний путь. В ролик также вошли записи, сделанные Поповым при жизни.

По словам Поповой, теперь у артиста есть свой мыс на Мацесте, где он завещал развеять свой прах. Близкие всегда смогут вернуться туда, чтобы почтить его память.

Попов ушел из жизни 28 октября 2025 года в возрасте 40 лет. Причиной стали осложнения после химиотерапии из-за онкологического заболевания, диагностированного в 2018 году. В 2025-м у актера произошел рецидив, он полностью ослеп на правый глаз и частично потерял зрение на левом глазу.

Прощание состоялось 1 ноября в Центральной клинической больнице № 1 в Москве. Церемонию посетили его семья, знакомые и коллеги, включая комика Гарика Харламова, генерального продюсера Okko Гавриила Гордеева и актера Сергея Бурунова.

