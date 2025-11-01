В Москве простились с актером Романом Поповым

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Церемония прощания с актером Романом Поповым завершилась в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве. После этого состоялось отпевание в закрытом для СМИ режиме.

Гроб был установлен в центре ритуального зала. Венки прислали коллективы Comedy Club Israel, Norm Production и программы "Вокруг вкуса". На мероприятии присутствовали родственники Попова, друзья и коллеги, в том числе комик Гарик Харламов, генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев и актер Сергей Бурунов.

Как рассказывал шоумен Оганес Григорян, Попова кремируют, а затем развеют прах над Черным морем. Однако детали захоронения пока не определены, подчеркивал он.

Попов скончался 28 октября на 41-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения после проведенной химиотерапии.

В 2018 году у него выявили онкологию, после чего провели операцию по удалению злокачественной опухоли. В 2025-м произошел рецидив, из-за чего актер полностью ослеп на правый глаз и частично потерял зрение на левом глазу.

Зрителям Попов запомнился по роли следователя Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки". Также он снимался в фильмах "Каникулы президента", "Девушки бывают разные", "Любовь в нерабочие недели" и других.