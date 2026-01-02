Форма поиска по сайту

02 января, 19:46

Мантуров заявил о выполнении планов поставок вооружения на 2025 год

Фото: kremlin.ru

Первый вице-премьер России Денис Мантуров в ходе совещания по вопросам выполнения гособоронзаказа заявил, что планы поставок вооружения на 2025 год выполнены, а на 2026 – обеспечены всеми необходимыми ресурсами, сообщили на сайте правительства России.

В совещании участвовали руководство Управления президента по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса, госкорпораций "Ростех" и "Роскосмос", коллегии Военно-промышленной комиссии, а также глава Минпромторга России Антон Алиханов.

На мероприятии обсуждались вопросы, связанные со своевременным выполнением графика поставок особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники.

На сайте уточнили, что по вопросам, требующим решения в течение года, были определены конкретные мероприятия и поставлены задачи перед министерствами и ведомствами.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия увеличила производство средств поражения и боеприпасов более чем в 22 раза за последние годы. Тем временем выпуск средств индивидуальной защиты вырос почти в 18 раз, а производство бронетанкового вооружения – в 2,2 раза с 2022 года.

