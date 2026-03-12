Стрельба произошла в синагоге в американском штате Мичиган

Фото: ТАСС/AP/Erin Hooley

Стрельба произошла в синагоге Исраэль в американском штате Мичиган. Об этом сообщили местные правоохранители в соцсети Х.

Инцидент произошел 12 марта в 12:30 по местному времени (19:30 по московскому. – Прим. ред.). В связи с этим граждан попросили не приближаться к району, где зафиксирована стрельба, чтобы не мешать работе сотрудников полиции.

Информации о жертвах или пострадавших не поступало.

Агенты ФБР уже прибыли к месту происшествия. Как сообщил директор ведомства Кэш Патель в соцсети Х, помимо стрельбы, неизвестный на машине въехал в синагогу.

Ранее выстрелы прозвучали у здания консульства США в канадском Торонто. На месте происшествия было обнаружено около 10 гильз. Как сообщили СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.

