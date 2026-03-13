"Мосбилет" подготовил подборку главных культурных мероприятий 14–15 марта

Cервис "Мосбилет" приглашает москвичей и гостей города посетить концерты, спектакли и экскурсии в субботу и воскресенье, 14 и 15 марта, передал портал мэра и правительства столицы.

Например, 14 марта в 13:00 в зале "Зарядье" пройдет концерт стипендиатов Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. Можно будет послушать выступления хора "Акварель" детской школы искусств № 1 имени Свиридова, ансамблей детских музыкальных школ Москвы и Московской области.

В то же время в Московском международном доме музыки состоится концерт "Рыцари" с оркестром, хором и песочной анимацией" из серии "Лучшие сказки нашего детства". Актриса Светлана Тимофеева-Летуновская прочитает сказания о рыцарях, а благодаря анимации Аллы Филипповой на экране появятся живые картины эпохи Средневековья.

На следующий день в "Зарядье" в 19:00 можно будет послушать сольную программу пианиста Сергея Каспрова, которая посвящена диалогу эпох барокко и романтизма.

Также 15 марта в 16:00 в Баженовском зале Большого дворца музея-заповедника "Царицыно" в рамках серии "Классика в Царицыне" запланирован концерт классической музыки – музыканты сыграют произведения испанских композиторов Пабло де Сарасате, Энрике Гранадоса, Мануэля де Фальи и других.

В Московский музей современного искусства на экскурсию "По следам усатых и хвостатых", которая состоится 14 марта в 13:00, приглашают детей в возрасте от 4 до 7 лет. Они смогут узнать, зачем и как изображали животных на своих полотнах живописцы, а в ходе мастер-класса нарисуют настоящих или фантазийных зверей.

Кроме того, в Музее истории Лефортово в субботу состоится лекция "Ботаника в искусстве", она будет проходить в рамках параллельной программы к выставке "Дива и диковины петровской Москвы". Лекцию проведут авторы выставки "Растения Красной книги города Москвы".

И в субботу, и в воскресенье всех желающих приглашают на вторую международную биеннале "Искусство будущего". Выставка посвящена новейшим технологиям – нейросетям, робототехнике, 3D-анимации и другим.

Кроме того, в эти выходные завершится выставка в Музее Москвы, которая посвящена повседневной жизни столицы конца XIX – начала XX века. Гости могут увидеть свыше 160 фотографий, показывающих, как изменился облик города.

Можно также посетить спектакли – 15 марта в 19:00 на сцене Московского академического театра сатиры покажут спектакль по пьесе Александра Островского "На бойком месте".

В субботу и в воскресенье в 12:00 и 15:00 в Театре кошек Куклачева состоится постановка "Я – клоун, или Котостройка", которая посвящена звездам мировой клоунады, таким как Чарли Чаплин, Леонид Енгибаров и Грок.

Постановка "Багдадский вор и черная магия", запланированная на 14 марта в 12:00 и 18:00 в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского, даст зрителям возможность погрузиться в мир современного и Древнего Востока. Прозвучит музыка Давида Тухманова на стихи Юрия Энтина, при этом в театральное действие будут также вовлечены и гости театра.

Ранее сообщалось, что в России с 6 по 12 апреля впервые пройдет Неделя космоса – серия научных, образовательных и культурных мероприятий, приуроченных к 65-летию первого полета человека в космос. В стране запланированы лекции, форумы, кинопоказы и образовательные акции.

Например, 7 апреля состоится просветительский марафон в Национальном космическом центре имени Валентины Терешковой. В штаб-квартире "Роскосмоса" запланированы выступления экспертов, мастер-классы и творческие встречи, организованные совместно с обществом "Знание".

