26 марта, 11:46

Происшествия

Напавший на сверстницу в Челябинске распылил на учителей перцовый баллончик

Фото: MAX/"Челябинский Следком"

Ученик, который напал на сверстницу в школе Челябинска, распылил на учителей перцовый баллончик, пытаясь скрыться от них. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

При этом госпитализация учителям не потребовалась. Медики оказали им помощь на месте, рассказали ТАСС в Минздраве региона.

Собеседник газеты также отметил, что напавший занимался шахматами и карате, участвовал в соревнованиях и турнирах. Оданко в последнее время школьник был замкнутым и много времени проводил в Сети. Пострадавшая девочка, добавил источник, сидела с ним за одной партой.

В свою очередь, криминалист Михаил Игнатов в беседе с News.ru предположил, что причиной нападения могло стать обострение у школьника психического заболевания. По его словам, оценку должны дать психиатры.

"Сейчас весна, может, на тренировке пропустил удар по голове или на соревнованиях. Мог решить выплеснуть ненависть на учителях", – сказал Игнатов.

Если же подросток употреблял наркотики, то мог совершить нападение под их воздействием, добавил криминалист. Однако эта версия менее вероятна, так как в спорте обычно проводят тесты на допинг, которые сразу показали бы наличие запрещенных веществ.

О нападении на школу № 32 в Челябинске стало известно утром 26 марта. Ученик пронес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет. Из последнего он и выстрелил в одноклассницу.

После этого подросток выпрыгнул из окна четвертого этажа и получил травмы. В результате оба были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Были возбуждены сразу три уголовных дела. Правоохранители приступили к осмотру места происшествия, а также назначили комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего.

После инцидента занятия в школе приостановили, а учеников отпустили домой. К работе с родителями детей привлекли психологов.

