26 марта, 16:07

В Роспотребнадзоре развенчали миф о том, что клещ может прыгнуть с дерева

Фото: 123RF.com/kpixmining

Клещи не могут лазать по деревьям и прыгать на людей. Информация об этом является недостоверным стереотипом, сообщил ведущий научный сотрудник отдела дезинсекции Института дезинфектологии Федерального научного центра гигиены Роспотребнадзора Михаил Алексеев на пресс-конференции, посвященной началу сезона активности клещей и мерам профилактики клещевых инфекций в 2026 году.

Он объяснил, что лесные и таежные клещи, которые являются переносчиками возбудителей клещевого вирусного энцефалита и боррелиозов, залезают на травянистый ярус высотой не более 70 сантиметров.

"Максимум могут на метр залезть, но никак не на дерево и тем более с него прыгнуть. Для прыжков у клещей нет никаких приспособлений", – подчеркнул Алексеев.

Специалист напомнил, что для того, чтобы защититься от клещей, нужно использовать репелленты, а также надевать плотные, закрытые вещи.

Ранее начальник отдела биологической безопасности и санитарной охраны территории Роспотребнадзора Ольга Скударева сообщила, что активность клещей в России в начале этого сезона значительно ниже, чем в прошлом году. По ее словам, на сегодняшний день случаи присасывания клещей фиксируются преимущественно на юге страны.

