В Роспотребнадзоре отметили снижение количества укусов клещей в начале сезона

Фото: depositphotos/sasel77​

Количество укусов клещей в России в начале сезона этого года ниже показателей прошлого года. Об этом сообщила начальник отдела биологической безопасности и санитарной охраны территории Роспотребнадзора Ольга Скударева.

"В каждом регионе начало активности сезона клещей обусловлено особенностями текущей погоды. В среднем по стране клещи активизируются в конце марта – начале апреля", – объяснила она в ходе пресс-конференции, посвященной мерам профилактики клещевых инфекций в 2026 году.

По ее словам, на сегодняшний день случаи присасывания клещей фиксируются преимущественно на юге страны.

Ранее в подмосковном Сергиевом Посаде был зарегистрирован первый случай обращения человека с укусом клеща. Как напомнили в Минздраве Московской области, в этом случае не нужно пытаться самостоятельно извлечь паразита – необходимо сразу обратиться в ближайший травмпункт.

После удаления членистоногого следует несколько дней понаблюдать за самочувствием. Если сохранятся зуд и покраснение в месте укуса, а общее состояние здоровье ухудшится, нужно обратиться к врачу.