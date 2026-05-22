22 мая, 14:35

Город

Почти два километра дорог построят в Беговом районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти два километра дорог появится в Беговом районе Москвы в рамках реализации проекта по соединению Третьего транспортного кольца (ТТК) и Ленинградского проспекта. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что развитие локальных транспортных связей – это один из приоритетов при формировании транспортного каркаса столицы. В частности, в Беговом районе реализуется проект продления Проектируемого проезда № 1808 до Нижней улицы.

"Здесь предусмотрена реконструкция улицы Нижней протяженностью более 600 метров и строительство Проектируемого проезда № 1808 длиной около одного километра. Кроме того, проведут переустройство инженерно-технических сетей, организуют велодорожки и благоустроят территорию. Новые дороги будут двухполосными", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Вице-мэр уточнил, что строительные работы выполнены на 10%. Полностью завершить их планируется до конца этого года. Реализация объекта обеспечит транспортную доступность Центрального Московского ипподрома для жителей Бегового, а также Пресненского и Тверского районов.

Как указал глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Василий Десятков, в последнее время при создании транспортного каркаса внимание уделяется развитию улично-дорожной сети, прилегающей к существующим железнодорожным путям.

В некоторых случаях специалисты соединяют разрозненные участки улиц, а иногда строят новые дороги. В результате появляются транспортные коридоры, за счет которых у водителей появляются дополнительные маршруты, рассказал Десятков.

Кроме того, около четырех километров дорог построят и реконструируют в Даниловском районе. Обновление затронет участки Кожевнической и Дербеневской улиц, а также улицы Кожевнический Вражек и съезда на нее. Работы проведут на Летниковской улице, во 2-м и 3-м Кожевнических переулках.

