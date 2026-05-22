Временные ограничения сняты в аэропорту Жуковский

Временные ограничения на прилет и вылет судов сняты в аэропорту Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Ранее временные ограничения вводились в Жуковском, а также во Внуково и Домодедово вечером 21 мая. Спустя время их сняли. Помимо этого, ограничения на прилет и вылет самолетов действовали в Шереметьево, но через некоторое время тоже были отменены.

Корректировки в работе воздушных гаваней вносятся в связи с атаками БПЛА. С вечера 21 мая силы ПВО нейтрализовали 9 дронов, летевших в сторону Москвы.

