Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 15:09

Экономика

Центробанк назвал шокирующими цены на жилье в РФ

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Цены на жилье в России "шокируют", заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов на конференции "Время изменений: формула баланса".

"Я не знаю, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Это мое мнение", – цитирует его РБК.

Данилов добавил, что цены перегрелись во время высоких продаж жилья, когда в месяц продавали от 2,5 до 3,5 миллиона квадратных метров. Теперь продажи стабилизировались на уровне в 1,9 миллиона "квадратов".

При этом рынок жилья проходит через фазу, когда доля государственных программ снижается, продолжается "донастройка" господдержки и семейной ипотеки, а рыночная ипотека постепенно набирает оборот.

"Нам нужно нащупать новый баланс, который сложится в результате всех этих изменений", – резюмировал представитель ЦБ.

Ранее на одном из сайтов по продаже недвижимости обнаружили квартиру-студию площадью 10 квадратных метров на Тверской улице в центре Москвы. Стоимость лота составляла всего 6,9 миллиона рублей. Эксперты отмечали, что цена была вполне оправдана для такого "странного объекта". Например, у квартиры настолько крошечная площадь, что она больше похожа на складское помещение.

Читайте также


экономиканедвижимость

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика