Baza: зумеры начали массово покупать дешевые квартиры в Заполярье

Молодежь начала активно приобретать недвижимость в Заполярье всего за несколько сотен тысяч рублей, сообщили СМИ. Стоит ли вкладывать деньги в такую жилплощадь, разбиралась Москва 24.

Пора на север?

Молодые люди начали массово скупать квартиры в Заполярье по цене смартфона. При этом Воркута, Мурманск и Новый Уренгой пользуются наибольшим спросом среди зумеров, сообщил телеграм-канал Baza.

Согласно СМИ, минимальная стоимость жилья в этом регионе начинается от 100 тысяч рублей, а ключевыми факторами привлекательности стали рекордно низкая стоимость квадратного метра (от 3 тысяч рублей), просторные планировки и возможность удаленной работы.

При этом покупки совершаются как для последующей выгодной аренды (якобы в этих регионах высокая стоимость съема жилья), так и для личного проживания. Основную аудиторию составляют люди в возрасте 20–30 лет.

Что касается цен, то они варьируются в зависимости от города. Например, в Воркуте двухкомнатную квартиру площадью 40–60 квадратных метров можно приобрести от 200 тысяч рублей, тогда как ее ежемесячная аренда обойдется в 9–30 тысяч, отметили эксперты. В Мурманске стоимость двухкомнатного жилья начинается от 3 миллионов рублей, а однокомнатная квартира в среднем обойдется в 1,5 миллиона, добавила Baza.

При этом самые высокие цены зафиксированы в Новом Уренгое. Как рассказала изданию директор компании по продаже недвижимости Виктория Александрова, однокомнатная квартира будет стоить 4 миллиона рублей, а аренда составит 40 тысяч в месяц. Все дело в том, что город стал магнитом для молодых семей, медиков и музыкантов 18–25 лет, чему способствовали государственные субсидии и программы поддержки. Активный приток молодежи из Сибири и южных регионов отмечается здесь на протяжении последних 2 лет, подчеркнула эксперт.

Ранее стало известно, что недвижимость лучше всего приобретать в месяцы сезонного спада активности на рынке. Обычно таковыми являются январь-февраль и июль-август, когда владельцы вторичного жилья, стремясь к быстрой сделке, часто готовы снизить цену на 10–15%. При этом застройщики предлагают специальные условия в виде рассрочки или льготной ипотеки, тогда как пик спроса и роста цен традиционно приходится на осенние месяцы, что делает торг менее вероятным.

Легко окупится?

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в разговоре с Москвой 24 отметил, что в Воркуте действительно можно купить однокомнатную квартиру за 300 тысяч рублей, но в Мурманске и Новом Уренгое за нее придется заплатить 3–4 миллиона.

"Конечно, есть города, где стоимость даже ниже, чем 300 тысяч, но цена на недвижимость определяется прежде всего экономической целесообразностью. Например, низкая стоимость в Воркуте обуславливается тем, что там сокращаются прииски. Сворачиваются производственные процессы, как и в других городах, где много пустующего жилья", – объяснил эксперт.

Он пояснил, что для аренды недвижимости в городе должно быть работающее население с постоянным доходом. В противном случае рынок недвижимости столкнется с низким спросом.





Константин Апрелев основатель Российской гильдии риелторов Если говорить на конкретном примере: купив в Воркуте "однушку" за 300 тысяч рублей, сдать ее в аренду можно примерно за 10 тысяч в месяц. Это означает доход где-то 120 тысяч в год. Вроде бы, если глубоко не погружаться в анализ, покупка может окупиться за 3–4 года, но все не так очевидно. В эту сумму входят и коммунальные услуги в районе 7–8 тысяч в месяц. Соответственно, привлекательность с точки зрения денежного потока становится совсем другой.

При этом эксперт отметил, что если доход арендодателя в год составляет хотя бы 25–30 тысяч (при условии, что жилье не пустует), то при пропуске хотя бы одного месяца оплаты квартиросъемщиком теряется 30% доходности из-за коммунальных услуг.

"Кроме того, житель, например, Центральной России, не будет летать на другой конец страны, чтобы сдать недвижимость. Привлекая риелторов со стороны, точно придется отдать средства (арендную ставку за месяц-два) тому, кто будет заниматься рекламой и сдачей", – отметил эксперт.

Поэтому он посоветовал четко понимать целесообразность приобретения подобной недвижимости. Например, как минимум осознавать перспективу развития конкретного города или региона. Если туда уже идут значительные инвестиции и вскоре там появятся серьезные промышленные проекты, это привлечет новый поток рабочей силы. Перспективными направлениями могут стать, например, Кольский полуостров или столицы регионов, потому что страна вкладывает туда значительные вложения, указал Апрелев.

В свою очередь, ​​​​​​​советник президента Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков напомнил, что на законодательном уровне уже обсуждалась инициатива введения режима, упрощающего конфискацию неиспользуемого имущества, которое со временем лишается собственников.

В связи с этим покупка такой недвижимости должна быть хорошо продуманным шагом. Желающему жить на севере и работать удаленно, нужно понимать, насколько ему будет комфортно находиться в этом регионе. Есть вероятность, что проще трудиться дистанционно, находясь в обычной деревне, где есть все необходимые средства связи и приятный климат. И скорее всего, большинство выберет такой вариант, чем возможность жить в Заполярье, заключил Барсуков.