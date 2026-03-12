Форма поиска по сайту

12 марта, 15:47

В мире

Женщина в Стамбуле умерла после 301 обращения к врачам за год

Жительница турецкого Стамбула умерла после 301 обращения к врачам, рассказал глава местного департамента здравоохранения Абдуллах Гюнер. Его слова передает Sabah.

Он отметил, что в среднем жители города обращаются в больницы 12 раз в год, при этом сам Гюнер, например, в 2025 году не обращался к врачам ни разу.

"Однако мы нашли рекордсмена – есть тетушка, которая за год обращалась к врачам 301 раз, упокоит Аллах ее душу", – указал глава департамента.

Однако он не стал уточнять, какие именно жалобы были у пациентки.

Гюнер также рассказал, что в прошлом году врачи в Стамбуле провели 207 миллионов осмотров, при этом свыше 80% в государственных клиниках. Кроме того, было проведено более 2,6 миллиона операций. Чиновник заключил, что операции в городе проводятся каждые 2 секунды.

Ранее в Великобритании из-за неправильного диагноза умерла 59-летняя Ивонн Форд. На пляже ее поцарапала собака, а через несколько месяцев у нее появились сильные головные боли, тошнота, дезориентация и нарушения подвижности. Врачи расценили это как возможное психическое расстройство, однако оказалось, что она заразилась бешенством.

