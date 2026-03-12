В сервисе "Мосбилет" рассказали о весенних спектаклях театра "ШДИ"

Фото: vk.com/sdart_theatre

В столичном театре Школы драматического искусства ("ШДИ") подготовили репертуар на ближайшие месяцы. Зрителям покажут постановки по классическим и современным произведениям от философских драм до комедий. Приобрести билеты можно через сервис "Мосбилет".

"Строитель Сольнес" – 12 марта, 29 апреля, 17 мая, 16+

Спектакль поставлен по пьесе Генрика Ибсена в переводе Ольги Дробот. Постановка режиссера Евгения Закирова представляет философскую драму о художнике, который не готов мириться с границами человеческого существования.

В центре истории – внутренний конфликт творца, балансирующего между стремлением к величию и собственной уязвимостью. Спектакль дополнен размышлениями режиссера и актеров о природе творчества и человеческих амбиций.

"Белые ночи" – 13 и 14 марта, 17 и 24 апреля, 16 мая, 12+

Постановка создана по одноименной повести Федора Достоевского. Режиссером выступила Наталья Николаева.

Спектакль рассказывает о встрече, которая длится всего несколько ночей, но меняет внутренний мир человека. История Мечтателя и Настеньки раскрывается как размышление о любви без гарантий и способности быть рядом даже без уверенности во взаимности.

"Зависть" – 19 марта, 18 апреля, 20 мая, 18+

Постановка режиссера Игоря Яцко основана на одноименном романе Юрия Олеши. В спектакле используются не только текст произведения, но и черновики автора, пьеса "Заговор чувств" и автобиографические заметки "Книга прощания".

Декорации, костюмы и видеохроника передают атмосферу 1920-х годов. Музыканты и хор под управлением Светланы Анистратовой исполняют городские романсы, джазовые композиции и популярные мелодии той эпохи.

"Маскарад" – 27 марта, 12+

Постановка создана по мотивам произведений Михаила Лермонтова. Спектакль представят артисты Кинешемского драматического театра имени А. Н. Островского.

Зрителей ждет история о том, как одно, на первый взгляд, незначительное событие может привести к цепочке трагических последствий. В постановке звучат стихотворения М. Ю. Лермонтова и песни на его стихи.

"На бойком месте" – 28 марта, 12+

Спектакль поставлен по пьесе Александра Островского. Постановку также представят артисты Кинешемского драматического театра имени А. Н. Островского.

Сюжет перенесет зрителей в русскую провинцию конца XIX века. На постоялом дворе, который называют бойким местом, сталкиваются люди разных характеров и судеб, а в центре событий оказывается девушка, пытающаяся вырваться из привычного круга и найти свою любовь.

"Эва скучает без путешествий" – 29 марта, 12, 14 и 21 апреля, 19 и 21 мая, 16+

Спектакль поставлен по одноименной пьесе Марии Симоновой, режиссером выступил Дмитрий Кириченко. История разворачивается вокруг главной героини Эвы, жизнь которой подчинена строгому распорядку: утренний кофе, булочки с корицей, встречи с подругой и короткие прогулки к океану.

Ее квартира в центре Порту давно окружена легендами: говорят, хозяйка много путешествует и редко бывает дома. Все меняется после знакомства с новой соседкой Флорой. Случайная встреча постепенно разрушает привычный уклад жизни обеих героинь и приводит к неожиданным последствиям.

"Гроза. Апокриф" – 7 апреля и 13 мая, 16+

Постановка режиссера Евгения Закирова предлагает необычное прочтение знаменитой пьесы Александра Островского "Гроза". Это неканоническая версия истории, в которой автор пытается по-новому взглянуть на судьбу Катерины и окружающих ее людей.

Спектакль исследует атмосферу "темного царства" и внутренний мир героев, показывая знакомый сюжет с неожиданной стороны.

"Идеальный муж" – 11 и 15 апреля, 1 и 3 мая, 16+

Спектакль режиссера Екатерины Гранитовой-Лавровской поставлен по одноименной пьесе Оскара Уайльда. Действие разворачивается в Лондоне 1890-х годов и охватывает события всего одних суток.

Главный герой, сэр Роберт Чилтерн, – успешный политик с безупречной репутацией, а его жена считается образцом добродетели. Однако появление загадочной миссис Чивли грозит раскрыть тайны прошлого и поставить под угрозу и карьеру политика, и благополучие его семьи.

"Дядюшкин сон" – 15 мая, 12+

Постановка режиссера Глеба Черепанова создана по мотивам одноименной повести Федора Достоевского. В спектакле исследуются ранние идеи автора, которые впоследствии нашли развитие в его более известных произведениях.

В центре сюжета – Марья Александровна Москалева, влиятельная дама провинциального города Мордасова. Она решает устроить выгодный брак для своей дочери Зины и выбирает кандидатом богатого пожилого князя К., однако интрига быстро становится известна всему местному обществу.

Ранее сообщалось, что ко Дню космонавтики Московский драматический театр имени А. С. Пушкина покажет спектакль "Космос". Билеты на 9 апреля уже поступили в продажу эксклюзивно на сервисе "Мосбилет". Режиссером спектакля выступил Игорь Теплов.